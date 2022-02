Naruto Shippuden, la terza stagione arriva sottotitolata in italiano su Crunchryoll

Come un fulmine a ciel sereno, sui propri social media ufficiali Crunchyroll ha rivelato che la terza stagione di Naruto Shippuden è ora disponibile allo streaming con sottotitoli in italiano. Come procede l'allenamento del biondo eroe di Konoha, chi sono i Dodici Guardiani Ninja e cosa sta architettando Alba?

A circa un mese dall'approdo della seconda stagione di Naruto Shippuden su Crunchyroll, in cui abbiamo assistito alla riunione del Team 7, sulla piattaforma arriva anche la seguente ondata di episodi. Questa volta, è il turno della Saga dei Dodici Guardiani Ninja, ossia degli episodi dell'anime che vanno dal 54 al 71.

In questo turbinio d'avventure e pericoli, Naruto si allena sotto la guida dei maestri Kakashi e Yamato per completare il Rasengan e padroneggiare una tecnica senza precedenti. In questo arco narrativo, il protagonista apprende le nozioni sulla natura del chakra, fondamentale per il nuovo jutsu.

Oltre all'allenamento, gli spettatori avranno modo di avventurarsi nel Tempio del Fuoco e conoscere i Dodici Guardiani Ninja, ossia dei monaci posti a protezione del Daimyo del Fuoco. Qui, conosceremo, in compagnia di Asuma Sarutobi, due nuovi personaggi, Chiriku e Sora. E voi, state rivivendo la storia di Naruto? Probabilmente, lo starà facendo la star Zelina Vega, scesa sul ring della WWE Royal Rumble nei panni di Madara Uchiha di Naruto Shippuden.