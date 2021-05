Naruto Shippuden, ecco quando torna su Italia 2: Shade doppierà Hashirama

Con uno spot pubblicitario andato in onda su Italia 2, canale 66 del digitale terrestre, Mediaset ha annunciato che i nuovi episodi di Naruto Shippuden arriveranno in prima serata a partire da mercoledì 26 maggio. Il doppiaggio italiano dell'avventura animata dei ninja di Konoha tornerà con un ospite d'eccezione, il rapper Vito Shade.

"Il momento è finalmente giunto, in prima visione assoluta, i nuovi episodi di Naruto Shippuden con un doppiatore d'eccezione", recita lo spot trasmesso dal canale Mediaset. "La voce di Hashirama Senju è quella di Shade. Naruto Shippuden, la nona incredibile stagione, da mercoledì 26 maggio, in prima serata Italia 2". Al termine dello spot, lo stesso Shade ha lasciato un messaggio ai fan di Naruto. "Ciao ragazzi sono Shade, ci vediamo su Italia 2. Ci sarò anche io, non perdetevelo".

L'adattamento di Naruto Shippuden ricomincerà con l'episodio 349, il primo della saga dedicato al passato da ANBU di Kaskashi. Sebbene si tratti di un arco narrativo filler, e dunque non presente nel manga, si tratta comunque di una serie di episodi piuttosto importanti che porteranno gli spettatori alla scoperta dell'oscuro passato del maestro del Team 7.

L'appuntamento con il ritorno degli episodi di Naruto Shippuden doppiati in italiano è fissato per mercoledì 26 maggio alle ore 21:10 circa. Come da tradizione per Italia 2, probabilmente verranno trasmessi più episodi in una sola serata, in replica il giorno successivo in seconda serata. Siete entusiasti di questo incredibile ritorno? Che ne pensate della scelta di affidare la voce del Primo Hokage Hashirama Senju a Shade?

