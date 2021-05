Naruto Shippuden torna su Italia 2 a maggio: Mosè Singh doppierà il giovane Yamato

Naruto Shippuden è pronto a tornare su Italia 2 con una serie di nuovissimi episodi, e a quanto pare tra i nuovi doppiatori ci sarà anche il torinese Mosé Singh, scelto per indossare i panni del giovane capitano Yamato. L'appuntamento è fissato per il 26 maggio alle ore 21:00, sul canale 66 del digitale terrestre.

Mose Singh, classe 1997, ha già ricoperto tantissimi ruoli di rilievo tra serie televisive e anime, prestando la propria voce a Ivar in Vikings, Robby Keene in Cobra Kai e Zenistu in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il doppiatore fa ora il suo debutto in un grande classico, ricoprendo il ruolo di uno dei personaggi principali del prossimo arco narrativo.

Naruto Shippuden riprenderà la trasmissione dall'episodio 349, con la trasposizione della saga filler del "ninja dell'oscurità" incentrata sul passato da ANBU di Kakashi. Alcune immagini pubblicate dai doppiatori sembrerebbero suggerire che il doppiaggio potrebbe andare a coprire anche le tre saghe successive, fermandosi quindi all'episodio 413. Per il momento, comunque, non c'è nulla di certo, quindi ci raccomandiamo di prendere tutto con le pinze.

In attesa di un comunicato ufficiale che ci confermi il numero di episodi, vogliamo sapere cosa ne pensate del cast! Siete contenti di questa scelta? Ditecelo nei commenti e fateci sapere se seguirete l'anime! Noi intanto vi ricordiamo che Naruto Shippuden andrà presto a occupare lo slot orario di My Hero Academia 4, attualmente in onda con il doppiaggio italiano sullo stesso canale e con conclusione fissata per il 19 maggio 2021.