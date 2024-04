Naruto Shippuden torna presto su Prime Video: le prossime saghe hanno una data

Se del progetto speciale di Naruto che avrebbe dovuto celebrare il 20° anniversario del franchise animato con dei nuovi episodi continuano a non esserci notizie ufficiali, il fandom italiano ha un'occasione imperdibile. La collaborazione tra Yamato Video e Amazon sta portando Naruto Shippuden in italiano su Prime Video!

I 4 episodi dell'anime remake di Naruto parrebbero essere ancora lontani, così come lontano è il ritorno dell'anime di Boruto. Ci sono comunque notizie per le quali la community di appassionati può festeggiare. Parliamo in primis di un progetto pazzesco che punta a ripetere il grande successo ottenuto dal live-action di ONE PIECE su Netflix. A Hollywood è in cantiere un live-action su Naruto diretto dal regista di Shang-chi. Non solo, un gruppo di appassionati sta lavorando all'adattamento anime del one-shot su Minato Namikaze. Il risultato è pazzesco, ma per queste due novità potrebbe volerci del tempo.

A riportarci nel mondo ninja creato da Masashi Kishimoto è Amazon. Su Prime Video è appena arrivata la Stagione 6 di Naruto Shippunden. Ma se avete già divorato questa tranche di puntate, vi starete domandando quando proseguirà la storia. Ebbene, non ci sarà da attendere molto.

Il 1° maggio 2024 arriva la Stagione 7 di Naruto Shippuden in italiano su Prime Video. Questa, comprende ben tre saghe dell'anime, Grande guerra ninja: Sasuke ed Itachi, Saga dell'ANBU Kakashi: il ninja che vive nell'oscurità e Grande guerra ninja: di nuovo la Squadra 7, per un totale di circa 50 episodi. Arriveranno infatti le puntate tra la 321 e la 372.

