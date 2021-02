Naruto Shippuden, Tsunade torna alla carica in questo cosplay realistico!

Sebbene sia una dei protagonisti che maggiormente divide la community, Lady Tsunade è stata fondamentale per la crescita di Konoha e di Naruto stesso. Per renderle omaggio, la cosplayer Alexy Sky ha portato una fantastica interpretazione prima che assumesse il ruolo di Quinto Hokage.

La somiglianza tra l'artista e Tsunade è incredibile, consacrando un cosplay quasi perfetto. I lunghi capelli biondi della cosplayer incorniciano il viso pallido della Sannin, su cui è presente il sigillo viola. Sfruttando delle lenti a contatto colorate, la ragazza è persino riuscita a replicare gli occhi color miele dell'ex Hokage. Anche gli abiti sono stati realizzati con la massima fedeltà. L'artista indossa la tipica tunica verde e grigia con il grande spacco ad accentuare la silhouette.

Attorno al collo pende il gioiello più prezioso di Lady Tsunade, che successivamente decise di regalare a Naruto stringendo con lui un legame indissolubile. Proprio da questo dettaglio è possibile notare come l'interpretazione di Alexy Sky renda omaggio alla Tsunade conosciuta con il nome di Principessa delle Lumache di Konoha e non al Quinto Hokage. Una sottigliezza che denota grande attenzione per questo lavoro. Restando in tema, la modella russa Shirogane ha colpito i fan con questo cosplay di Naruto. Itachi e Nagato sono tornati in vita con l'Edo Tensei in questa figure di Naruto Shippuden.