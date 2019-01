Naruto Shippuden: una dura prova attende Naruto nelle repliche su Mediaset Italia 2

Sfortunatamente Mediaset Italia 2 ha già esaurito il più recente pacchetto di episodi inediti di Naruto Shippuden , di conseguenza, almeno per il momento, dovremo accontentarci delle repliche delle stagioni precedenti.

Direttamente dal sito ufficiale di Mediaset, di seguito vi proponiamo le sinossi ufficiali degli episodi di Naruto Shippuden che potremo visionare durante la settimana alle porte, come sempre ricche di dettagli.

Continua su Mediaset Italia 2 la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja! Mentre Kakashi e Sai affronteranno i nemici resuscitati evocati da Kabuto , Naruto e Killer Bee si ritroveranno a fare i conti col Raikage , fermamente intenzionato a non schierarli sul campo di battaglia. Riuscirà il nostro eroe a fargli cambiare idea?

