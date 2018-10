Naruto Shippuden: una triste notizia sconvolgerà Naruto nelle repliche di questa settimana

Come ogni settimana, la rete Mediaset Italia 2 si prepara a trasmettere dieci repliche della serie Naruto Shippuden, che nei prossimi giorni ci terrà infatti compagni con alcuni episodi non tratti dal manga originale di Kishimoto. Siete pronti a scoprire come si concluderà la saga dedicata alla forza portante del Seicode?

Di seguito trovate le sinossi di tutte gli episodi di Naruto Shippuden che verranno trasmessi su Italia a parte da domani, nel tardo pomeriggio.

Naruto Shippuden - Episodio #145 - L'erede della tecnica proibita



Data: lunedì 8 ottobre 2018, ore 19:25 - 19:50

lunedì 8 ottobre 2018, ore 19:25 - 19:50 Trama: "La banda di ladri ninja si incontra con il capo a discutere della tecnica proibita. Mentre i membri della Squadra 7 convincono Hotaru a rimanere con le guardie del corpo, Utakata si addormenta e riporta alla mente il suo passato insieme ad Hotaru e al suo maestro. Utakata, una volta svegliatosi, incontra i ladri ninja e si batte con loro finche' non cade vittima della loro barriera che, dopo averlo imprigionato, esplode. Dopo che la Squadra 7 ha lasciato Hotaru al villaggio, Naruto, insospettito dall'atteggiamento degli abitanti verso la ragazza, decide di tornare indietro."

Naruto Shippuden - Episodio #146 - Il desiderio dell'erede



Data: lunedì 8 ottobre 2018, ore 19:50 - 20:20

lunedì 8 ottobre 2018, ore 19:50 - 20:20 Trama: "Lo zio di Hotaru le mostra la stanza dove potra' riposare, ma la giovane viene subito aggredita dai banditi. Intrappolati gli assalitori, la ragazza scappa nel bosco. I malfattori riescono a liberarsi e la raggiungono, ma Utakata arriva a salvarla. Mentre il capo dei banditi mostra ai suoi scagnozzi la taglia di un milione di Ryo su Utakata, il ninja traditore, con Hotaru, arriva presso un luogo segreto dove la ragazza gli mostra un segno che ha sul corpo. Improvvisamente un gruppo di ninja inseguitori attaccano Utakata e rapiscono Hotaru, dicendole che il ragazzo ha ucciso il suo maestro. Intanto Naruto, Yamato e Sai arrivano sul posto."

Naruto Shippuden - Episodio #147 - Il passato del traditore



Data: martedì 9 ottobre 2018, ore 19:30 - 19:55

martedì 9 ottobre 2018, ore 19:30 - 19:55 Trama: "I ninja del Villaggio della Nebbia e Yamato discutono, accennando al fatto che Utakata e' una forza portante. Viene deciso che Utakata sara' scortato dai ninja del Villaggio della Foglia fino alla conclusione della loro missione, dopo di che verra' riportato al loro villaggio dai ninja della Nebbia. Viene rivelata la verita' circa la morte del maestro di Utakata, rimasto accidentalmente ucciso durante un tentativo di separare il demone dal ragazzo. Intanto, a seguito di una ferita, Naruto viene a sapere che il segno sul corpo di Hotaru racchiude il segreto della tecnica proibita."

Naruto Shippuden - Episodio #148 - L'erede dell'oscurità



Data: martedì 9 ottobre 2018, ore 19:55 - 20:20

martedì 9 ottobre 2018, ore 19:55 - 20:20 Trama: "Sul monte Katsurugi il capo dei banditi ascolta di nascosto una conversazione tra Tonbee, Hotaru, Utakata e la squadra 7. Tonbee, per proteggere Hotaru, propone di rimuovere la formula della tecnica proibita dal suo corpo. La ragazza suggerisce di cercare Shiranami, un componente del clan che conosce la tecnica, e Naruto parte alla ricerca dell'uomo che, in realta', e' lo stesso capo dei banditi. Intanto, Utakata si reca da Tsurugi per parlargli del suo vecchio maestro, ma prima che lo possa raggiungere, questi viene attaccato da una bestia che, stranamente, ha un aspetto familiare."

Naruto Shippuden - Episodio #149 - Separazione



Data: mercoledì 10 ottobre 2018, ore 19:30 - 19:55

mercoledì 10 ottobre 2018, ore 19:30 - 19:55 Trama: "Naruto arriva al capanno di Shiranami e viene catturato dai banditi. Il ragazzo fugge utilizzando il chakra della Volpe, ma viene di nuovo catturato. Utakata arriva sul posto e costringe i banditi alla fuga usando il chakra del Seicoda. Intanto Hotaru incontra Shiranami, che si rivela il capo dei banditi e la porta al villaggio degli Tsuchigumo per liberare il sigillo della tecnica proibita. Naruto e Utakata seguono le tracce di Shiranami e Hotaru fino al villaggio, ma li' vengono attaccati dagli abitanti soggiogati e dai banditi. La squadra 7, arrivata sul posto, consente alle due forze portanti di raggiungere Shiranami che, nel frattempo, si sta preparando a rilasciare il sigillo sulla tecnica."

Naruto Shippuden - Episodio #150 - L'attivazione della tecnica proibita



Data: mercoledì 10 ottobre 2018, ore 19:55 - 20:20

mercoledì 10 ottobre 2018, ore 19:55 - 20:20 Trama: "Shiranami, dopo aver imprigionato Hotaru con una tecnica di costrizione, dice che lei non e' altro che uno strumento per raccogliere il chakra naturale in modo da rilasciare la tecnica proibita. Utakata e Naruto, arrivati sul posto, rimangono vittime a loro volta della tecnica di costrizione di Shiranami. Mentre la Squadra 7 incontra difficolta' nell'affrontare i banditi e gli abitanti del villaggio, le due forze portanti si liberano e Shiranami, avendo raccolto il chakra sufficiente, attiva la tecnica proibita."

Naruto Shippuden - Episodio #151 - Il maestro e l'allievo



Data: giovedì 11 ottobre 2018, ore 19:30 - 19:55

giovedì 11 ottobre 2018, ore 19:30 - 19:55 Trama: "Hotaru si dispera pensando di aver ucciso con la tecnica proibita Naruto e Utakata, ma i due sono ancora vivi. Mentre la squadra 7 si libera degli avversari, il corpo di Hotaru comincia a sprigionare chakra naturale. Shiranami cerca di fuggire, ma viene sconfitto dal Rasengan di Naruto. Il demone di Utakata assorbe il chakra e neutralizza la tecnica proibita facendo sparire il sigillo dal corpo della ragazza. La squadra 7 si congeda da Hotaru e Utakata e si appresta a tornare a casa. La forza portante del Seicode incontra Pain che lo sconfigge e, con le sue ultime forze, augura a Hotaru di andare avanti."

Naruto Shippuden - Episodio #152 - La triste notizia



Data: giovedì 11 ottobre 2018, ore 19:55 - 20:20

giovedì 11 ottobre 2018, ore 19:55 - 20:20 Trama: "Rientrato al villaggio, Naruto riflette sull'incontro avvenuto con Itachi. Per difendere il villaggio da un possibile, futuro attacco di Sasuke, Itachi dona a Naruto un ignoto potere, nella speranza che il giorno in cui debba utilizzarlo non si presenti mai. Dopo aver sigillato il Seicoda, Madara incontra Sasuke, di ritorno dallo scontro con Killer Bee, che rivela di voler attaccare e distruggere il Villaggio della Foglia. Il Raikage riceve la notizia della cattura del fratello mentre, al Villaggio della Foglia, Fukasaku informa Naruto della morte di Jiraiya per mano di Pain."

Naruto Shippuden - Episodio #153 - All'ombra del maestro



Data: venerdì 12 ottobre 2018, ore 19:30 - 19:55

venerdì 12 ottobre 2018, ore 19:30 - 19:55 Trama: "Naruto e' molto abbattuto per la perdita del maestro. L'Hokage ordina a Shikamaru di decifrare il codice lasciato da Jiraiya sulla schiena di Fukusaku. Shikamaru chiede a Naruto, ma il ninja e' ancora sconvolto a causa della morte del maestro. Cosi' Shikamaru dice all'amico di continuare a lottare e che, da oggi, saranno loro a fare da maestri alle generazioni successive. Infine, Naruto decide di aiutare Shikamaru a decifrare il codice."

Naruto Shippuden - Episodio #154 - Decriptato



Data: venerdì 12 ottobre 2018, ore 19:55 - 20:20

venerdì 12 ottobre 2018, ore 19:55 - 20:20 Trama: "L'interrogatorio del ninja della Pioggia catturato e l'autopsia del corpo di Pain recuperato procedono, mentre Naruto aiuta Shikamaru e Shiho a decodificare il messaggio di Jiraiya. I tre scoprono che il codice fa riferimento a un libro scritto da Jiraiya. Una volta decodificato il messaggio, riferiscono a Tsunade e Fukasaku che il significato e' "Quello vero non e' tra loro" e Fukasaku si offre di insegnare a Naruto l'uso dell'arte eremitica."

Vi ricordiamo inoltre che domani serà andranno in onda, sempre su Italia 2, anche i nuovi episodi inediti di Naruto Shippuden e My Hero Academia.