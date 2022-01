Naruto Shippuden x Mizuno: arrivano le sneaker per entrare a far parte del Team 7

Grazie anche alla spinta del sequel Boruto: Naruto Next Generations, a distanza di molti anni dal suo epilogo Naruto Shippuden è ancora oggi tra le preferenze della community. Vista la costante popolarità, è nata una partnership con Mizuno che porta al lancio di una collezione di sneaker a tema.

L'eredità dell'opera di Masashi Kishimoto è ancora viva e vegeta nel cuore dei fan, che continuano a mantenerne alto il nome. Naruto Shippuden ancora regna sovrano nel mondo del merchandise, ed è per questo che è nata una partnership con un noto marchio d'abbigliamento sportivo giapponese.

La collaborazione Naruto x Mizuno inaugura una collezione di scarpe da ginnastica a tema che omaggia la Squadra Sette originale, quella composta da Naruto Uzumaki, Sakura Haruno e Sasuke Uchiha.

Ognuna delle tre sneaker, rende tributo a ciascuno dei tre ninja leggendari. Il primo modello, in colorazione arancio-nero, è dedicato ovviamente al biondo eroe. Nella sezione posteriore della scarpa troviamo il simbolo degli Uzumaki. Il secondo, in tinta rosa e rossa, con accenni di bianco, è dedicato all'erede del Quinto Hokage. Infine, l'ultima sneaker è pensata per i fan di Sasuke. In colorazione viola e nero, con il logo degli Uchiha, vi permetterà di ottenere lo Sharingan Ipnotico e di vendicarvi del Villaggio della Foglia.

Attualmente, i tre modelli sono disponibili all'acquisto sullo shop online di Mizuno a un prezzo di 114 dollari, spedizioni estere escluse. Se volete sentirvi parte del Team 7, però, non potrete esimervi dall'acquisto.

Vi lasciamo al doppio cosplay di Naruto e Sasuke e ai due protagonisti a massima potenza nelle nuove statue da collezione CW Studio x Naruto.