Naruto: Shueisha pubblica un video speciale dedicato al Rasengan

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione di un video promozionale dove venivano riproposte alcune delle migliori tavole del manga di Naruto per celebrare il compleanno del protagonista, Shueisha e Shonen Jump hanno rilasciato un altro video speciale stavolta dedicato ad una delle tecniche più iconiche della serie: il Rasengan.

Nel vasto mondo di Naruto, costellato di personaggi dalle capacità uniche e immediatamente riconoscibili, il Rasengan ricopre un ruolo d’eccezione. Ideato diversi anni prima della storia di Naruto da suo padre, il Quarto Hokage Minato Namikaze, come approfondito nel capitolo speciale realizzato da Masashi Kishimoto in seguito al sondaggio di popolarità lanciato da Shueisha, il Rasengan consiste in una sfera di energia creata generando dei vortici di chakra.

Con gli sviluppi della storia la tecnica ha assunto sempre maggiore importanza, assumendo anche diverse forme e varianti in base all’utilizzatore, che sia Naruto, Jiraiya, o anche Boruto, nipote dell’ideatore della tecnica. Ricordando le origini della tecnica e anche i primi utilizzi da parte di Naruto, Shueisha e Shonen Jump hanno pubblicato il video che potete vedere in cima alla pagina.

È interessante notare come la casa editrice abbia voluto rendere evidenti dei parallelismi delle tavole in cui Naruto usa il Rasengan e quelle più recenti in cui viene usato da Minato. Fateci sapere cosa ne pensate di questo omaggio al Rasengan con un commento qui sotto. Prima di salutarci, vi lasciamo ad una speciale illustrazione realizzata da Kishimoto, e al significato del titolo di Hokage.