Naruto: una simpatica fanart mostra quanto il Settimo Hokage abbia in comune con Kushina

La serie di Naruto è caratterizzata da personaggi con un passato drammatico, in particolare il protagonista, che ha vissuto gran parte della sua vita in solitudine, venendo continuamente percepito come una minaccia dalla società di Konoha, cosa che però non ha fermato il suo desiderio di divenire Hokage, come lo conosciamo ora in Boruto.

Il sequel non è unicamente dedicato alle avventure della nuova generazione di ninja del Villaggio della Foglia, ma ha permesso agli autori di approfondire le storie di molti dei personaggi conosciuti nel corso della serie originale, creata da Masashi Kishimoto, mostrandoci la loro crescita e i loro cambiamenti ora che sono diventati dei genitori.

Giocando proprio su questo fatto un appassionato ha paragonato le due immagini che potete trovare in calce alla notizia, dove è palese che Naruto abbia un carattere simile a quello della madre. Kushina è un personaggio apparso molto tardi nella serie, una ninja molto abile, originale Forza Portante di Kurama, la Volpe a Nove Code, che ha cercato in ogni modo di salvare suo figlio dal cercoterio che durante il parto stava cercando di liberarsi.

