Naruto: un simpatico Funko Pop dedicato al personaggio di Madara Uchiha

Un fan ha dedicato un Funko Pop al temibile Madara Uchiha, uno degli antagonisti più affascinanti della serie di Naruto . Vediamo insieme i dettagli.

Madara Uchiha, il fondatore del clan Uchiha, pensato morto per molto tempo, è diventato uno dei nemici principali fino alla fine della serie di Naruto: Shippuden. Dopo essere stato riportato in “vita” da Orochimaru, il leader degli Uchiha si è impegnato affinché tornasse realmente vivo grazie ai poteri del Rinnegan. Nonostante sia stato sconfitto diverse volte, Madara è diventato un avversario temibile per tutti i ninja del mondo creato da Kishimoto.

Per omaggiare questo interessante personaggio un fan ha deciso di creare un Funko Pop dedicato, e soprendentemente dettagliato. Potete vedere le immagini in calce alla notizia.

L’utente di Reddit IGVinylAlchemist ha condiviso l’immagine di questa simpatica figure che mostra Madara in grado di padroneggiare sia lo Sharingan, la tecnica tipica del suo clan, che il Rinnegan, una tecnica molto più pericolosa che può portare ad effetti devastanti.

Considerando i poteri che possedeva, non c’è un nemico più potente di Madara. Il capo degli Uchiha, possedendo entrambe le tecniche oculari, è una minaccia per tutto il pianeta, come si è visto quando ha scagliato una meteora immensa contro la terra per uccidere i suoi avversari e oppositori. Madara ha persino avuto la possibilità di assorbire il chakra direttamente dal mondo e di raggiungere così una delle trasformazioni più mostruose mai viste nell’universo di Naruto.

Sicuramente, una delle scene più memorabili che lo vedono protagonista è stato lo scontro con Gai. Gai, insegnante di Rock Lee e amico di lunga data di Kakashi, ha dovuto aprire tutte le porte per sconfiggere Madara, rimanendo così paralizzato per il resto della vita. Tuttavia, come abbiamo potuto vedere nella nuova serie di Boruto, Gai non ha mai perso il suo spirito giovanile.