Naruto: un simpatico e sospettoso Kakashi nel fedele cosplay dell'italiano Tsukuyo

Uno dei personaggi più rilevanti nel mondo di Naruto è Kakashi Hatake. Abile Jonin del Villaggio della Foglia, maestro del trio di protagonisti nella prima parte del manga, e successivamente Sesto Hokage di Konoha, Kakashi è diventato anche profondamente apprezzato dalla community di appassionati, ed è stato omaggiato con un cosplay molto fedele.

Nonostante il jonin abbia ricoperto un ruolo fondamentale per gran parte della storia originale, nel manga sequel, Boruto: Naruto Next Generations, non appare mai, a differenza della trasposizione animata dove nell'arco narrativo contro Momoshiki diventa temporaneamente mentore del protagonista, che seguendo le sue indicazioni sviluppa una singolare versione del Rasengan.

Sfortunatamente l'eredità lasciata dall'opera di Masashi Kishimoto non è stata interamente accolta nel sequel, ma ciò non toglie l'importanza che un personaggio come Kakashi Hatake continuerà ad avere per i lettori e spettatori di lunga data. Tra questi si trova sicuramente tsukuyomihime, che ha deciso di vestire i panni del suo personaggio preferito realizzando il simpatico e dettagliato cosplay presente nelle immagini in fondo alla pagina.

Con in mano il bestseller Il Paradiso della Pomiciata, scritto dal Sannin Jiraiya, Kakashi appare guardingo, mentre cerca di nascondere le pagine ad occhi indiscreti. Per concludere ricordiamo che l'adattamento teatrale di Naruto tornerà con ben due saghe, e vi lasciamo scoprire quanto tempo occorre per vedere Naruto Shippuden nella sua interezza.