Naruto: la sinergia dei coniugi Uchiha emerge nel manga spin-off

Il manga spin-off di Naruto, L’impresa eroica di Sasuke: i coniugi Uchiha e il firmamento stellato, basato sulla light novel di Jun Esaka, ha fatto luce su diversi dettagli relativi al legame tra Sakura e Sasuke, e nel quarto capitolo, disponibile su MangaPlus, l'attenzione è stat rivolta alla complicità tra i due ninja.

Nell’adattamento manga, l’autore Shingo Kimura si è preso diverse libertà decidendo di raccontare con un ritmo meno cadenzato e più introspettivo alcune delle scene tra i due coniugi. Nel nuovo appuntamento con la serie, però, ha cercato di rendere evidente la sinergia tra Sasuke e Sakura, mostrando come i due infiltrati nell’osservatorio di Redaku per sapere di più su una cura in grado di salvare Naruto riescono ad uscire da situazioni estremamente rischiose.

Dopo aver affrontato uno dei campioni di giochi di carte del luogo grazie ad un trucchetto di memoria relativo al gioco d'azzardo appreso da Tsunade, Sakura, riesce a trovare anche un ulteriore indizio che potrebbe condurli più vicini alla scoperta della cura, e a decifrarlo. La perspicacia di Sakura, unita all’abilità strategica di Sasuke, potrebbero davvero rivelarsi decisive per salvare la vita del Settimo Hokage. Voi cosa ne pensate del manga spin-off e di come viene rappresentata la complicità di Sasuke e Sakura? Come al solito lasciate le vostre opinioni nei commenti.

Ricordiamo infine che il manga spin-off ha rivelato un’inedita debolezza dello Sharingan, e vi lasciamo alle ipotesi riguardo l’arrivo di un adattamento animato di Sasuke Retsuden.