Naruto: ecco la sinossi per l'adattamento manga della novel Sasuke Retsuden

Il mondo ninja creato da Masashi Kishimoto non si limita solamente al manga di Naruto e al più recente sequel Boruto: Naruto Next Generations. Per approfondire l'opera, occorre conoscere anche le light novel della serie, di cui una sta per ricevere un adattamento manga.

Di recente, è stato reso noto che la novel Sasuke Retsuden diventerà un manga, assieme anche a Konoha Shinden. Ma cosa racconta esattamente questa storia? Naruto: Sasuke Retsuden - The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust ha ora una sinossi ufficiale per la sua versione manga.

La storia è ambientata tempo dopo la fine di Naruto: Shippuden, e Sasuke e Sakura sono già sposati. La coppia di novelli sposi, che in futuro darà luce alla Futura Hokage Sarada Uchiha, parte alla volta di una complessa missione.

In cerca di tracce su Hagoromo Otsutsuki, altresì noto come l'Eremita delle Sei Vie della Trasmigrazione, Sasuke si reca all'Istituto di Ricerca Astronomica, un luogo lontano dal Paese del Fuoco. Qui, si unisce a sua moglie Sakura per cominciare un'indagine che lo porta a far fronte a una questione di vita o di morte. I neo-sposi, affrontano la loro prima missione da coppia ufficiale. Anche grazie a questa missione spin-off, in Boruto Sasuke è un genitore migliore persino del Settimo Hokage.