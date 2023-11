Naruto in modalità Eremitica e le sue sneaker in collaborazione con Asics

Naruto Uzumaki è un ninja di talento: ha lottato contro numerosi nemici, è diventato sempre più potente ed è riuscito a raggiungere il rango di Hokage come tanto desiderava. Adesso, grazie al marchio Asics, il protagonista di uno degli shonen più popolari di sempre è diventato anche un modello e ha ispirato delle sneaker a tema.

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato della collaborazione fra Naruto Shippuden e Asics e di come il ninja dai capelli biondi abbia posato per questa collezione speciale. Prossimamente, le scarpe da ginnastica a tema debutteranno in tutta l'Europa e, per l'occasione, il suo ideatore Sébastien Abdelhamid ha rilasciato maggiori dettagli sul prodotto:

"Queste Asics GEL-NYC incarnano i valori per eccellenza di Naruto: coraggio, amicizia e dedizione. Il mio obiettivo è raccontare una storia attraverso questa collaborazione in cui ognuno trova il proprio modo di progredire ogni giorno."

Abdelhamid ha voluto ricreare queste sneaker a tema prendendo come esempio l'arco narrativo di Pain in Naruto Shippuden che, secondo lui, rappresenta la miglior saga della serie. Per questo motivo, l'ha voluta omaggiare con colori e dettagli che ricordano la modalità eremitica di Uzumaki.

Le scarpe saranno rese disponibili online e nei rivenditori autorizzati il giorno 11 dicembre. Tuttavia, non è stato rivelato il prezzo di questo prodotto. Fra i nuovi gadget basati sul manga di Masashi Kishimoto, ci sono i Funko Pop di Sasuke e Kakashi in esclusiva.