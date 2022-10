Naruto: Soichiro Yamamoto di Takagi-san si cimenta in un disegno di Sakura

Tra i tanti progetti per il 20° anniversario della serie anime di Naruto ne è arrivato uno anche da parte di Soichiro Yamamoto. L'autore di Karakai Jozu no Takagi-san e In the Heart of Kunoichi Tsubaku ha preso parte alle celebrazioni con un artwork che omaggia Sakura.

Questo 2022 è stato un successo per il maestro Yamamoto. Nel mese di aprile è arrivato l'anime di In the Heart of Kunoichi Tsubaki, mentre il 10 giugno ha esordito il film animato di Karakai Jozu no Takagi-San (Teasing Master Takagi san), preceduto nella stagione invernale dalla terza stagione dell'anime. Non solo, in estate è anche uscito l'anime di When Will Ayumu Make His Move.

I progetti portati avanti dall'autore sono numerosi, con la serializzazione delle tre suddette opere che va avanti in contemporanea, ma Soichiro Yamamoto ha comunque voluto rendere omaggio ai 20 anni di Naruto.

L'artwork realizzato dal maestro, vincitore dell'edizione 66 dello Shogakukan Manga Award, rende omaggio a un personaggio spesso trascurato dalla community. Facciamo ovviamente riferimento a Sakura Haruno, il componente meno in luce e blasonato del Team 7.

Con il suo stile inconfondibile, Yamamoto ha disegnato a colori la Sakura apparsa nella prima serie. A quell'epoca, ancora giovanissima e senza l'addestramento ricevuto dall'Hokage Tsunade, la shinobi aveva già dimostrato il suo coraggio nel corso dell'esame Chunin.