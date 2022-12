Naruto, al via il nuovo sondaggio di popolarità internazionale: ecco come votare

L'epopea di Naruto brulica di personaggi tutti più o meno variegati tra loro. Alcuni dei quali, tuttavia, sono riusciti nel tempo a diventare davvero popolari sul web grazie alle loro imprese o ad una caratterizzazione ben studiata da parte di Masashi Kishimoto, il papà dell'opera.

In molti si augurano di rivedere un giorno un remake di Naruto, una riedizione che difficilmente vedrà la luce visto che Studio Pierrot ha da poco terminato la trasposizione del manga di Kishimoto sensei. Nonostante ciò, lo studio di animazione intende investire anche sul franchise dal momento che solo qualche tempo fa ha annunciato l'adattamento tv di Sasuke Retsuden. Per chi non lo sapesse, questo è un romanzo a cui hanno lavorato il mangaka e Jun Esaka ed è ambientato tra la fine di 'Shippuden' e l'inizio di Boruto.

Ad ogni modo, Shuiesha ha recentemente aperto la possibilità a tutto il mondo di partecipare ad un sondaggio per decretare il personaggio di Naruto preferito a livello globale e che resterà aperto sino al 31 dicembre. Per votare basta accedere al link alla fonte, scorrere verso il basso e ricercare il proprio personaggio inserito nel vastissimo database accessibile anche in lingua italiana. Un'operazione di pochi minuti e che attualmente sta decretando al primo posto Minato Namikaze.

E voi, invece, per quale personaggio voterete? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.