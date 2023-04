Naruto: il sondaggio sullo scontro migliore è stato manipolato? È polemica sul risultato

Mentre la community attende con ansia l'uscita dei quattro nuovi episodi dell'anime di Naruto, che stando a quanto annunciato da Studio Pierrot arriveranno a settembre 2023, i fan dell'opera hanno di recente avuto modo di eleggere il loro scontro preferito.

Dopo una votazione durata poco meno di un mese, attraverso il Narutop99 il fandom ha avuto modo di decretare lo scontro migliore di Naruto. Il risultato di questo sondaggio ha lasciato tutti di stucco, poiché tra le varie battaglie, quella a essere risultata la più amata è stata quella tra Sakura e Sasori di inizio Naruto Shippuden.

Suddetto scontro è stato certamente accattivante, importantissimo per Sakura che per la prima volta è riuscita a mostrare le sue qualità senza il bisogno di Naruto o Sasuke. Tuttavia, sappiamo anche benissimo che Sakura è uno dei personaggi più sottovalutati e per certi versi odiati dell'opera e che il sondaggio includeva alcuni scontri molto più iconici.

A rivelare l'arcano risultato è stato l'utente di cui potete trovare il tweet in calce all'articolo. Stando a quanto rivelato, alcuni fan di Sakura hanno utilizzato le VPN per ingannare il sistema del sondaggio ed esprimere decine, se non centinaia di voti per persona. Il gruppo "Sakura Daily Vote" contava oltre 50 mila partecipanti e illustrava il modo per aggirare la Narutop99 e far vincere in modo illecito Sakura. Manca ormai pochissimo al risultato finale del sondaggio globale sul personaggio più popolare, ma la paura che anche questa votazione sia stata manipolata è tanta. Vi ricordiamo infatti che il vincitore sarà il protagonista di un manga spin-off.