Naruto: song of akatsuki, Ammiriamo insieme la nuova Key Visual del musical

La famosa casa editrice Shueisha ha confermato, durante le ultime battute del 2018, che la versione teatrale musicale della storia di Naruto sarebbe tornata nei teatri giapponesi nel corso del 2019. Il musical, nominato Naruto: a Song of Akatsuki, è riuscito ad attirare l'attenzione del pubblico grazie a delle performance di alto livello.

Lo spettacolo ha debuttato per la prima volta a Tokyo tra maggio e giugno dello scorso anno, passando per Osaka tra ottobre e novembre e chiudendo con un ritorno nella capitale giapponese durante gli ultimi due mesi dell'anno.

Il notevole successo riscosso dal musical diretto da Akiko Kodama ha convinto Shueisha a finanziare una nuova serie di performance in giro per il Giappone, per la felicità dei fan. Il Cast, composto da circa 20 membri, è stato rivelato il mese scorso e vede la riconferma di larga parte della compagnia originale.

Oltre alla nuova Key Visual recentemente rilasciata e disponibile in calce, sono stati presentati anche cinque nuovi membri della troupe: Hiro Yumi nei panni di Orochimaru, Ryosuke Okada in quelli di Kabuto Yakushi, Keishi Hagio come Suigetsu Hozuki, Kanon Nanaki vestirà i panni di Karin e Tomoya Yamaguchi quelli di Jugo.

Nonostante la generale diffidenza verso i live-action, questo musical è riuscito a convincere fermamente alemeno una parte di pubblico. E voi cosa ne pensate? Lo recuperete quando possibile? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!