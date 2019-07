Naruto: Song of the Akatsuki ecco le nuove visual key

Continuano ad arrivare informazioni sul musical basato sulle gesta del ninja del Villaggio della Foglia, dopo aver presentato i protagonisti di Naruto: Song of the Akatsuki, ammiriamo il lavoro fatto per realizzare i costumi dei personaggi nella nuova visual key.

Questa volta i fan potranno ammirare Teruma nel ruolo di Pain, Takeshi Hayashino che presta il suo volto per il personaggio di Kisame Hoshigaki, Ryo Tsuji che interpreta Deidara e infine Hironori Katayama nei panni di Tobi.

Il musical sarà diretto da Akiko Kodama, mentre le musiche verranno composte da Shunsuke Wada. Naruto: Song of the Akatsuki verrà presentato ad Osaka dal 25 ottobre al 4 novembre, spostandosi poi a Tokyo. La prima parte dell'opera è stata un grande successo, arrivando ad essere messa in scena anche all'estero, nei teatri di Singapore, Macau e Malesia. Acrobazie, canzoni e balli saranno i protagonisti del pièce, che ha convito i fan di Naruto, grazie soprattutto alla bravura degli interpreti e alla grande fantasia del regista. Difficilmente un'opera teatrale del genere potrà mai superare i confini dell'Asia, ma il suo seguito internazionale dimostra quanto i fan occidentali chiedano un progetto simile anche in America ed in Europa.

Vi ricordiamo inoltre che è stata recentemente annunciata la statuetta Funko-Pop del quarto Hokage di Naruto.