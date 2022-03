Naruto: uno speciale cosplay di Sakura Haruno studentessa e non ninja

I ninja di Naruto, prima di potersi unire ai gruppi da tre guidati da un sensei, devono superare dei corsi all'accademia. I primissimi episodi e capitoli del progetto di Masashi Kishimoto mostrarono proprio questo ambiente, in cui i bambini vengono introdotti per imparare le tecniche, strategie e fondamenti di un ninja.

Considerato l'assetto militare e il genere di mondo creatosi, quell'accademia non è assolutamente paragonabile però a una vera scuola, dove gli studenti non devono fare altro che pensare di vivere pacificamente. Con le guerre e gli scontri sempre all'orizzonte, i ragazzi di Naruto hanno una vita di battaglie davanti. Come sarebbero i protagonisti in un altro ambiente, magari reale e dove possono andare a scuola in tutta tranquillità?

Non ci sono storie ufficiali di questo stampo, con i progetti di questo tipo relegati a fan art o a qualche riga di una fan fiction. Basta poco però per far nascere una caterva di prodotti derivati, come successo con questo cosplay di Sakura Haruno studentessa creato da Shiza Kage. Trasposta dal mondo di Naruto, anche qui Sakura ha i capelli rosa ma indossa un'uniforme alla marinara bianca con linee rosse. In altre foto, si fa accompagnare anche da Kakashi.

Cosa ne dite di questa versione? Un'altra versione particolare è data dal cosplay di Sakura coniglietta, altrimenti per una Sakura normale vi segnaliamo il cosplay di Dasha.