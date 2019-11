Naruto: uno spettacolare tatuaggio per ricordare gli ultimi momenti di Itachi

Nonostante Naruto abbia visto un seguito, seppure non direttamente dalla matita del maestro Masashi Kishimoto, in Boruto: Naruto Next Generations, le probabilità di rivedere una storia drammatica come quella appartenente al clan Uchiha, e ai suoi membri, è molto bassa.

Gli ultimi due superstiti del clan, infatti hanno dovuto vivere con il peso della vendetta. Itachi è entrato a far parte dell’Akatsuki, dopo aver ucciso il resto dei suoi familiari, lasciando però il suo piccolo fratellino da solo. È proprio per questo che Sasuke cercherà di ucciderlo, per tutto il male che ha causato. Ricordiamo tutti gli ultimi istanti di vita di Itachi, ed un fan ha voluto dedicare a quei momenti uno speciale tatuaggio.

L’utente @LilXiaoti ha condiviso su Reddit la bellissima immagine, che potete trovare in calce alla notizia. La cura e la fedeltà con cui una delle tavole più commoventi disegnate dal maestro Kishimoto sono straordinarie e in grado di trasmettere la tristezza e la profondità di un personaggio come quello di Itachi Uchiha.

In tutti gli archi narrativi di Naruto e in quelli iniziali di Shippuden, l’obiettivo di Sasuke era diventare sempre più forte, per poter sconfiggere suo fratello. Dopo aver scoperto la verità dietro le terribili azioni di Itachi, e aver ereditato il Mangekyo Sharingan, Sasuke ha rivolto la sua sete di vendetta al Villaggio della Foglia.

In Boruto si può comprendere tuttavia come Sasuke sia riuscito a trovare un senso di pace, al fianco della moglie Sakura e della figlia Sarada. Nonostante agisca ancora in segreto per Konoha, l’ultimo degli Uchiha ha sicuramente cambiato atteggiamento, e sembra apprezzare le persone che sono vicino a lui da molti anni, come visto in questo dialogo con un giovane Naruto, visto nell’ultimo arco narrativo della serie.