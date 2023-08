Naruto: tutti in spiaggia nel nuovo poster dell'estate 2023!

Naruto è una di quelle serie che non puoi trascurare. Proprio come Dragon Ball precedentemente, Naruto ha dominato il genere shonen e l'eredità del suo anime vive ancora oggi. Naruto sforna continuamente nuovi contenuti e ora il franchise ha appena pubblicato un nuovo poster che porta i suoi migliori ninja sulla spiaggia.

I più grandi shonen spesso hanno episodi sulla spiaggia o in piscina, ma adesso anche i cari personaggi di Naruto possono godersi il sole e il mare, divertendosi in compagnia.

Com'è possibile vedere all'interno dell'articolo, il team di Naruto ha pubblicato una nuova key visual per l'estate, che raffigura Sakura Haruno in spiaggia con un due pezzi nero, sembra a suo agio sulla sabbia mentre Ino le passa accanto in bikini bianco.

Per quanto riguarda gli altri, possiamo vedere tutti, da Choji a Hinata e Tenten, divertirsi sulla spiaggia (c'è perfino Neji!). Questa celebrazione sulla spiaggia è lontana da tutto ciò che abbiamo visto di Naruto fino ad oggi, eppure è estremamente gradevole.

È facile dimenticare che Naruto e il resto di Konoha 11, dopotutto, sono solo adolescenti. Quando è iniziata la serie originale, i membri del Team 7 erano tutti pre-adolescenti e sono diventati adolescenti quando Naruto Shippuden è andato in onda. Nel loro mondo, gli adolescenti dovevano salvare il mondo piuttosto che godersi la loro giovinezza, quindi è bello vedere poster di spaccati di vita come questo.

Lo sapevate che il Team 7 di Naruto sta per tornare? E' in arrivo il nuovo anime di Naruto in vista del suo 20° anniversario e i fan sono in trepida attesa! Non solo, i fan hanno omaggiato gli anime con queste versioni di Gerry Scotti dei nostri protagonisti preferiti degli shonen attraverso l'utilizzo di un'AI.