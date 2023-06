Naruto, lo spin-off su Minato arriva anche su Manga Plus: l'annuncio ufficiale

Il mondo di Naruto ha segnato irrimediabilmente tutta la cultura pop mondiale. Nel corso degli ultimi 30 anni, tra pubblicazione del manga originale, gli adattamenti animati e una sequela di prodotti alternativi, la storia del ninja biondo ha fatto sempre parlare di sé, attirando l'attenzione dei fan provenienti da ogni angolo del globo.

E una dimostrazione c'è stata anche con la realizzazione di un sondaggio di popolarità mondiale di Naruto, andato in scena per diversi mesi. Il vincitore sarebbe diventato il protagonista di un capitolo autoconclusivo speciale scritto e disegnato da Masashi Kishimoto in persona. Al termine del sondaggio, è emersa la vittoria di Minato Namikaze, padre di Naruto. E ora c'è anche qualche informazione in più su questo capitolo in arrivo.

Il oneshot avrà 55 pagine e verrà completamente tradotto. Infatti, è stato annunciato ufficialmente che il capitolo dedicato a Minato arriverà su Manga Plus. Il portale, quindi accoglierà i capitoli tradotti in inglese, spagnolo, portoghese, francese, tailandese e indonesiano. Come sempre, dato che non è ancora presente sulla piattaforma né è noto se ci sono piani futuri per introdurlo, manca l'italiano.

L'annuncio arriva direttamente dal canale ufficiale Twitter di Manga Plus, che è stato poi ripreso anche dall'editor Momiyama, che si occupa della gestione della piattaforma. Il titolo, ancora in lavorazione per le traduzioni, può essere tradotto come Naruto Gaiden ~Il tornado nel vortice~. La data di uscita dello spin-off di Minato prevista è domenica 16 luglio su Manga Plus.