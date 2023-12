Naruto: lo spirito della giovinezza come filosofia-simbolo del ninja

In Naruto cosa contraddistingue un ninja? Le abilità innate, la versatilità nelle mosse, oppure il duro lavoro? Tutte e tre le risposte sono di per sé corrette, e ogni shinobi definisce la propria natura a seconda delle capacità di partenza o degli ideali. Come ravvisabile in Gai Maito, e nello "spirito della giovinezza" che lo caratterizza.

Il motivo per cui la filosofia del maestro del team 9 è così rilevante in Naruto, è da ricondurre proprio al cuore tematico di tutta l'opera. Perché se è vero che alcuni ninja, come Itachi, Kakashi, Minato o Sasuke, si configurano come l'espressione più alta ed emblematica dello shinobi grazie ai loro incredibili talenti per le arti ninja, un fattore che nel racconto di Masashi Kishimoto ha sempre giocato un ruolo cardine nel definire le traiettorie dei personaggi – e di conseguenza la natura che ne contraddistingue l'identità di shinobi – è proprio il duro lavoro, la volontà di non arrendersi mai davanti ad un ostacolo apparentemente insormontabile, e di migliorare attraverso l'allenamento. Un concetto, questo, riscontrabile in ogni ninja che si rispetti, ma che costituisce la base simbolica di quella linea di pensiero nota come spirito della giovinezza, di cui Gai Maito è l'incarnazione vivente.

Ciò che allora rende così importante questo concetto è la capillarità con cui attraversa ogni istanza o segmento del manga di Kishimoto. Il pensiero alla base di questa filosofia, che porta chi la professa a sposare sentimenti genuini e a privarsi di qualsiasi sentimento negativo per definire la versione migliore di sé stesso sia come essere umano che come shinobi, lo ritroviamo anche nella personalità del protagonista o nei concetti che fondano l'amicizia tra Naruto a Gaara, quali la bontà d'animo, la necessità di individuare la redenzione anche in faccia alla disperazione, e l'ostinazione ad inseguire valori puri ed edificanti.

Tutto questo è materializzato dal jonin e dal suo allievo prediletto, Rock Lee. Entrambi, come è noto, appaiono completamente sprovvisti di qualsiasi abilità relativa alle arti illusorie (genjutsu) e alle tecniche ninja (ninjutsu), eppure queste enormi lacune non li hanno ostacolati nel diventare dei punti di riferimento per il Villaggio della Foglia. Anzi, è stata proprio la presa di coscienza delle carenze che contraddistinguono il loro campionario di abilità a condurli verso la sublimazione definitiva delle tecniche di combattimento corpo-a-corpo (taijutsu), superando così ostacoli e barriere che a prima vista sembravano impossibili da scardinare.

Grazie all'uso delle Otto Porte Difensive del Corpo, che ha permesso loro di aprire tutti i Cancelli del Chakra, i due ninja hanno superato ogni pregiudizio di circostanza, fino a trascendere quelle lacune che grazie al sangue e al sudore versati si sono tramutate paradossalmente nel principio della loro incomparabile forza. Se ci pensiamo, lo scontro tra un giovanissimo Rock Lee e (un ancora mefistofelico) Gaara all'esame chunin lasciava presagire per lo shinobi della foglia un esito inesorabilmente negativo. Eppure, grazie alla capacità di non mollare mai e alla precisione con cui ha modellato a proprio favore i difetti naturali del suo essere ninja, ecco che il ragazzo mette in seria difficoltà il demone della Sabbia, come nessuno prima ci era mai riuscito.

Se poi pensiamo al momento in cui Madara riconosce Gai Maito come il più grande ninja che abbia mai affrontato dopo averlo visto sacrificare il proprio corpo in battaglia, è chiaro che il messaggio che Kishimoto ci sta qui lanciando è rivolto alla celebrazione dell'underdog, di colui che è asceso al rango di leggenda grazie ai sacrifici di un'intera vita. Perché lo spirito della giovinezza non ha solo reso il mentore di Rock Lee uno dei personaggi in assoluto più forti di Naruto, ma ne ha esaltato la natura da lavoratore a cardine primario dell'essere ninja, senza la quale, forse, non è possibile definirsi dei veri shinobi.