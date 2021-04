Naruto: una splendida fan art ricorda la rivalità tra Sakura Haruno e Ino Yamanaka

Sin dall'inizio del manga di Naruto, Masashi Kishimoto ci ha presentato molte rivalità. Ovviamente quella cardine di tutta la serie è stata tra Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, uno scontro di personalità e ideologie che alla fine si è materializzata anche in diverse battaglie. Ma intorno a loro c'erano altri personaggi rivali.

Nel team 7 c'era anche Sakura Haruno che più volte ha dovuto affrontare l'invaghimento per Sasuke delle altre ninja. In particolare c'era Ino Yamanaka a cercare di conquistare l'Uchiha, e le due che da piccole erano amiche iniziarono a provare una forte rivalità l'una verso l'altra. Le ragazze si sono poi affrontate durante il Torneo Chunin, nella fase supplementare che servì a scremare i partecipanti in vista della terza prova.

L'appassionato di Naruto e illustratore Memo110 ha deciso di immortalare la loro eterna rivalità in una fan art che potete visionare nel tweet in basso alla notizia. Riprendendo l'aspetto di Sakura Haruno e Ino Yamanaka durante i primi archi narrativi di Naruto, Memo riporta alla mente la rivalità delle due che terminò a colpi di pugni nell'arena. Alla fine della serie però è stata Sakura a conquistare Sasuke e quindi vincere la sfida d'amore con le altre kunoichi.

Avete mai pensato chi avrebbe vinto il torneo Chunin senza interruzioni?