Naruto: una splendida Hinata nell'affascinante cosplay di Lissa

Una delle maggiori critiche nei confronti del gioiellino di Masashi Kishimoto, Naruto, riguarda la caratterizzazione dei personaggi femminili che, secondo una certa fetta della community, sarebbe totalmente insufficiente all'interno dell'opera. Nonostante ciò, alcune kunoichi hanno comunque fatto breccia nel cuore dei fan.

Il ruolo di Sakura, ma in realtà quello di altre eroine carismatiche come Tsunade o Mei Terumi, è piuttosto importante per la trama principale, senza contare il peso di Hinata durante lo scontro con Pain e nelle fasi finali della narrazione. Proprio quest'ultima è diventata nel tempo uno dei beniamini del pubblico, una kunoichi coraggiosa e dall'incredibile potenziale.

A tal proposito, recentemente la modella russa Lissa, nome d'arte di Melissa Lìssova, ha realizzato proprio per il franchise di Naruto una splendida interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, e dedicata ad Hinata. Il cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato molto apprezzato dalla community grazie all'incredibile fedeltà al personaggio originale e alla ricercata attenzione ai dettagli.

E voi, invece, cosa ne pensato di questo cosplay di Lissa, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.