Naruto: una splendida Sakura in Giappone grazie all'affascinante cosplay di Cruel Hime

L'epopea ninja di Masashi Kishimoto, Naruto, non è ancora terminata e tuttora prosegue sia in forma cartacea che televisiva nel suo diretto sequel intitolato Boruto: Naruto Next Generations. Ad ogni modo, il seguito sta riscuotendo un enorme successo in Giappone, merito proprio di una community di milioni di appassionati.

Proprio Sakura, il personaggio femminile nato per interpretare il ruolo di eroina protagonista della storia, è stata spesso bistrattata dai fan e nel tempo le è stato legato l'aggettivo di "inutile" a causa della sua importanza venuta sempre meno capitolo dopo capitolo ed episodio dopo episodio. Eppure, in realtà, Sakura è ben più importante di quanto possa apparire e proprio il suo personaggio è servito a molteplici scopi per sbloccare la situazione.

Per rivitalizzare il suo nome, dunque, la modella russa Cruel Hime le ha dedicato un cosplay, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che reinterpreta l'allieva di Tsunade in Giappone. La sua interpretazione ha riscosso un notevole apprezzamento da parte della community, merito di un'ottima fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Sakura, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto. Ma a proposito della serie, vi siete mai chiesti quanti giorni ci vogliono per recuperare tutto l'anime di Naruto Shippuden?