Naruto ha stabilito un nuovo record, vendendo oltre 235 milioni di copie in tutto il mondo

Secondo i dati di vendita raccolti e pubblicati dal portale d’informazione Anime News Network, è emerso che il manga di Naruto ha recentemente oltrepassato la soglia dei 235 milioni di copie vendute in tutto il globo. Uno straordinario risultato che difatti lo piazza meritatamente sul podio dei manga più venduti a livello mondiale.

Superato soltanto da Dragon Ball (240 milioni) e dall’inarrivabile ONE PIECE (440 milioni), Naruto avrebbe infatti venduto 140 milioni di copie nel solo Giappone, accumulando i rimanenti 95 milioni nel resto del mondo: un equilibrio tutto sommato soddisfacente, che dimostra la crescente popolarità del fumetto a livello globale.

Lo straordinario lavoro svolto da Masashi Kishimoto su Naruto è stato elogiato per via del suo inconfondibile tratto, senza dimenticare la storia intricata e profonda, che durante i suoi quindici anni di serializzazione (sulle pagine del settimanale nipponico Weekly Shonen Jump) ha seguito i suoi protagonisti in un viaggio epico e ricco di colpi di scena. Quello di Naruto Uzumaki, che da giovane ribelle è diventato addirittura il Settimo Hokage del Villaggio della Foglia, è stato infatti uno dei percorsi evolutivi più entusiasmanti e toccanti cui abbiamo assistito sino ad oggi.

Per quel che concerne invece il brand di Boruto: Naruto Next Generations, che aveva ricevuto una tiepida accoglienza iniziale, pare che recentemente sia stato registrato un netto miglioramento. Mentre il fumetto si appresta a entrare nel vivo della vicenda, l’anime omonimo è già stato classificato come il terzo prodotto d’animazione più redditizio in Giappone. Un promettente risultato che siamo certi eguaglierà, nel tempo, quelli raggiunti dall’opera magna del sensei Kishimoto.