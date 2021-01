Naruto: la prima stagione è ora disponibile con sottotitoli in italiano su Crunchyroll

L'avventura di Naruto Uzumaki ha segnato il cuore di noi spettatori, che a distanza di anni dalla prima visione potremo finalmente rivivere il viaggio del ninja di Konoha grazie a Crunchyroll. La piattaforma streaming ha infatti appena annunciato che la prima stagione dell'anime è ora disponibile con sottotitoli in italiano.

Attraverso un comunicato ufficiale, Crunchyroll ha appena annunciato che l'avventura di Naruto è finalmente disponibile alla visione con sottotitoli in lingua italiana. Al momento è disponibile unicamente la prima stagione dell'anime, che va dal debutto del ninja e del villaggio di Konoha fino all'esame Chunin circa (episodio 26).

"Ricordate quando per la prima volta avete visto il giovane Naruto Uzumaki? Cosa avete provato quando avete iniziato a conoscere e ad amare il Villaggio della Foglia? Se sentite questa nostalgia e volete rievocare quei momenti, o se non avete ancora mai guardato la serie, questo è il momento giusto!".

"La prima stagione di Naruto è ora disponibile, sottotitolata in italiano, su Crunchyroll. Ne arriveranno altre in futuro, ma dipende da quando l'Hokage deciderà di affidare questa missione alla Squadra 7. Intanto affinate il vostro chakra e rinfrescatevi la memoria perché l'azione, il divertimento il misticismo e persino le lacrime vi terranno compagnia grazie a questa serie intramontabile".

Dunque, prossimamente sulla piattaforma dovrebbero arrivare i restanti episodi sottotitolati. Cosa ne pensate di questo annuncio? Vi getterete a capofitto in una seconda visione?