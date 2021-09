Naruto: la star della WWE Zelina Vega sul ring con un costume ispirato all'Akatsuki

I manga di fine anni '90 e inizio anni 2000 hanno cresciuto la generazione che da qualche anno si sta affacciando sul mondo del lavoro. Ciò vuol dire che quei lettori rendono sempre più note le loro passioni senza problemi, facendo sbarcare anime e manga come Naruto e ONE PIECE a Hollywood o su altri palcoscenici importanti.

È noto ad esempio che l'attore Michael B. Jordan sia fan di Naruto e di altri anime, ma da qualche mese anche la star Zelina Vega, lottatrice di Smackdown, ha rivelato di avere una passione per il manga e anime di Masashi Kishimoto. Dopo aver mostrato la foto con un cosplay di Neji Hyuga al femminile, adesso ha portato la sua passione per Naruto proprio sul ring della WWE.

Come si può vedere dalle foto in basso, Zeline Vega si è presentata al match con un abito nero con alcuni disegni rossi che imita fortemente il mantello dell'Akatsuki. Non era possibile naturalmente farne una copia completa e per questo Zeline Vega ha ripreso i dettagli e la colorazione principale, modificando poi le nuvole per renderle più simili a una Z. Guardando le foto però si nota come l'ispirazione al mantello del gruppo di criminali di Naruto sia palese. Avete apprezzato questa citazione al gruppo di Itachi e compagni?