Naruto: una statua di Gaara Kazekage con tutta la potenza del Bijuu da quasi 700 euro

Durante la saga del torneo dei chunin, il mondo di Naruto si espanse a dismisura. Se durante la loro prima missione, il giovane Uzumaki e i suoi compagni di squadra incrociarono ninja del paese della Nebbia, nella saga successiva ebbero a che fare con una schiera di ninja provenienti da tutto il mondo creato da Masashi Kishimoto.

Tra questi c'erano anche i ragazzi del Villaggio della Sabbia, rappresentati in particolare da Gaara del Deserto, un ragazzo dai capelli rossi della stessa età di Naruto e, tra l'altro, anche lui portatore di un cercoterio, il monocoda Shukaku. Inizialmente avversario, grazie al suo incontro con Naruto Gaara cambierà atteggiamento e diventerà sempre più amichevole, diventando addirittura Kazekage durante il timeskip di Naruto: Shippuden.

La sua potenza cresce sempre di più nel tempo, e ora possiamo vederlo in azione grazie a questa statuetta di Gaara con il suo Bijuu all'opera. Surge Studio ha lanciato il preordine di questa realizzazoine, alta 37 centimetri nella versione normale e 60 centimetri in quella EX. Anche i costi cambiano, con la prima a soli 190€, mentre la versione EX raggiunge il costo di ben 685€.

Disponibile dal primo trimestre del 2023, Gaara è pronto a sfoderare la sua forza sabbiosa sulla vostra mensola. A proposito di cercoteri, ecco una statuetta del Kyuubi, oppure quella con Naruto e Kurama insieme.