Naruto: una statuetta di Deidara dal costo di 1000 euro è un pezzo d'arte esplosivo

Il fandom di Naruto è vastissimo. La popolarità raggiunta dall'opera di Masashi Kishimoto ha pochi confini e ancora meno eguali, considerato che stiamo parlando di uno dei manga e anime più celebri di sempre. Per questo non è strano ritrovarsi sugli scaffali diversi prodotti, tra cui statuette sui personaggi di Naruto.

In questo mondo c'è l'Akatsuki, un'organizzazione inizialmente reazionaria creata da Yahiko e poi diventato un gruppo criminale dopo gli eventi che hanno portato alla morte del suo primo leader, con Nagato che ne ha preso le redini. Sotto il mantello nero con nuvole rosse ci sono stati tanti ninja fuggiti dai propri villaggi, come Deidara del Villaggio della Roccia.

Deidara è un personaggio della serie creata dal mangaka Masashi Kishimoto, introdotto in versione ufficiale dopo il timeskip della serie. Originario del Paese della Terra, più precisamente del Villaggio della Roccia e quindi sotto gli ordini dello Tsuchikage Onoki, egli è un membro dell'organizzazione criminale Akatsuki, noto per il suo talento nell'arte dell'esplosione e per la sua personalità eccentrica.

Deidara è un ninja talentuoso e molto abile nella creazione di bombe e esplosivi a partire da argilla. La sua abilità principale è l'uso di sigilli che gli permettono di controllare l'argilla come se fosse una propria estensione del corpo. Questo gli consente di creare delle opere d'arte esplosive e distruttive, spesso imitando forme di animali o di persone.

Il personaggio è molto interessante a causa della sua personalità particolare e per questo attira molto questa statuetta di Deidara dal costo di 1000 euro con tutta la sua esplosività. La scena ripresa da Pickstar Studio è quella dell'assalto al Villaggio della Sabbia per rapire Gaara, con Deidara che si libra nei cieli grazie al suo uccello d'argilla mentre evita le mani di sabbia generate dal Kazekage. Disponibile a fine anno, vi dotereste di questo pezzo d'arte esplosivo?

Ecco anche una statuetta del giovane Naruto, mentre all'Akatsuki è stato dedicato un video per festeggiare i 20 anni della serie animata.