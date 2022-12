Naruto: una statuetta di Itachi Uchiha ipnotico accessibile a tutti

Quello di Naruto è un mondo di ninja molto forti. Il protagonista fin dall'inizio della sua storia ha incrociato shinobi davvero potenti e dotati di tecniche uniche. Si parte ad esempio dalle abilità con la spada del pericoloso Zabusa ai variegati ninja del torneo chunin, ma poi fa il suo debutto uno dei ninja più forti della sua generazione.

Tra i più forti dell'Akatsuki c'è sicuramente Itachi Uchiha, fratello maggiore di Sasuke e ninja rinnegato che ha fatto il suo debutto durante la saga della ricerca di Tsunade. Subito si rese protagonista di diversi scontri sfruttando le abilità ipnotiche del suo sharingan. La povera Kurenai fu la prima a saggiarne gli effetti.

Ora però anche i fan di Naruto possono vedere quali sono gli assi nella manica dello sterminatore degli Uchiha. Questa statuetta di Itachi Uchiha dal costo contenuto attiva infatti il suo potere e inizia a smaterializzarsi in tanti corvi, lasciando la sua vittima scioccata e sorpresa. Z Studio ha realizzato questo Itachi Uchiha al costo di 195€ per la versione in scala 1 a 6, mentre al costo di 295€ in scala 1 a 4 sia in versione normale che in versione con i ciuffi di fuoco. Quindi l'altezza della statuetta oscilla tra i 38 e i 60 centimetri, provereste la sua ipnosi?

E per chi vuole qualcosa in più, c'è questa statuetta di Itachi e Kisame insieme da 1000 euro.