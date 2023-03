Naruto: una statuetta di Sasori della Sabbia Rossa mostra la potenza del marionettista

L'Akatsuki di Naruto è uno dei gruppi di cattivi più famosi del mondo di anime e manga. L'organizzazione guidata da Pain ha tanti ninja traditori tra le proprie fila che possono minacciare vari villaggi.

Sasori della Sabbia Rossa è uno dei personaggi più enigmatici e temuti di Naruto, grazie alle sue abilità eccezionali e alla sua lunga storia. Nato come ninja del Villaggio della Sabbia, Sasori era famoso per la sua abilità nella creazione di marionette, che controllava con una rara maestria. Sasori aveva anche una personalità strana e solitaria, che lo portava a rifiutare il contatto umano e a preferire le sue marionette alle persone. Dopo essere stato abbandonato dal padre e aver perso la madre, Sasori si unì all'Akatsuki, diventando uno dei famosi nemici della prima saga in Naruto: Shippuden.

Grazie alle sue abilità nella creazione di marionette, Sasori divenne uno dei membri più temuti e rispettati dell'Akatsuki, prima di perire per mano di Sakura Haruno e di sua nonna Chiyo, in uno scontro tenutosi proprio durante le prime fasi di Naruto Shippuden. Sasori rimane comunque un ninja temibile e amato, nonostante la sua breve apparizione.

Thirdeye Studio ha realizzato questo mezzobusto di Sasori della Sabbia Rossa, disponibile al prezzo di 295 euro e che può già essere preordinata, con spedizione prevista per la seconda metà del 2023. Questa statuetta di Sasori è alta 39 centimetri e vede il ninja nella sua versione umana con la marionetta del terzo Kazekage alle sue spalle. Se vi piace, potete affiancarla a questa statuetta di Deidara, il suo compagno nell'Akatsuki.