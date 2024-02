Naruto, ma con lo stile dello Studio Ghibli? Il risultato fa sognare

Naruto e Studio Ghibli sono due dei nomi più importanti quando si parla dell'industria anime/manga giapponese. L'opera di Masashi Kishimoto e lo studio d'animazione guidato dal maestro Hayao Miyazaki non hanno nulla in comune, ma se in qualche modo questi due grandi nomi dovessero legarsi?

Anche a distanza di anni dalla conclusione sia del manga che dell'anime, Naruto resta una delle opere più famose, popolari e amate dalla community. Il pubblico è in realtà in attesa di novità sul nuovo anime di Naruto, sparito nel nulla dopo che l'uscita originale era slittata, ma nulla di nuovo sembra essere all'orizzonte. Allora, mentre il pubblico italiano si gode il finale del doppiaggio di Naruto Shippuden su Italia 2 e l'arrivo delle saghe di Naruto Shippuden su Prime Video, l'Intelligenza Artificiale immagina un progetto clamoroso e spacca mascella.

Attraverso l'uso sapiente dell'IA è stato immaginato un anime di Naruto realizzato da Studio Ghibli. I personaggi creati da Masashi Kishimoto, ma interpretati con lo stile artistico dello studio di Miyazaki sono semplicemente stupendi e credibili. Naruto, Sakura, Sasuke, Kakashi e gli altri shinobi di Konoha e non firmati da Ghibli sarebbero superbi! Se questo mashup vi è piaciuto, ecco anche l'anime di ONE PIECE fatto da Studio Ghibli e Dragon Ball creato da Studio Ghibli.