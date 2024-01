Naruto, e se la storia non fosse andata come la conosciamo? 3 'What If' imperdibili

Le realtà alternative affascinano da tempo gli spettatori di cinema, serie TV e anime. Questa tipologia di narrazione è stata sfruttata da Marvel con "What If", una serie che esplora diversi mondi supereroistici e modifica alcuni momenti fondamentali della narrazione del mondo Marvel per come la conosciamo. E se anche in Naruto (o Boruto), l'iconica opera sul mondo dei ninja, le cose fossero andate diversamente?

Nella battaglia contro Isshiki in Boruto, l'alieno è morto combattendo contro Naruto, Sasuke, Kawaki e Boruto. Se avesse vinto, però, sarebbe stato interessante scoprire come avrebbe fatto Konoha a sopravvivere senza i personaggi principali a difenderla. Questa situazione avrebbe consentito a personaggi secondari come Sakura e Kakashi di tornare finalmente al centro della storia.

Naruto è stato profondamente segnato dalla morte dei genitori, Minato e Kushina. Se fossero sopravvissuti, il ninja biondo non avrebbe ereditato la Volpe a Nove Code dalla mamma e non sarebbe, per questa ragione, stato isolato da tutti in età adolescenziale. Minato e Kushina avrebbero potuto fermare il piano di Madara sul nascere e salvare Obito dall'oscurità che stava abbracciando. È chiaro che, senza i poteri da "Forza Portante", Naruto avrebbe dovuto migliorare nelle sue tecniche base, senza usufruire della forza di Kurama.

Infine, non possiamo che riflettere su cosa sarebbe successo se Itachi Uchiha avesse tradito la Foglia. Nella storia canonica, Itachi stermina gli Uchiha per proteggere il Villaggio da un colpo di stato del proprio clan, lasciando in vita solo suo fratello, Sasuke. Se avesse fatto il doppio gioco, Itachi avrebbe potuto uccidere il Terzo Hokage, favorendo il rovescio del governo da parte degli Uchiha e rendendo il Villaggio della Foglia molto più cupo e inquietante. Certo, è difficile immaginare come avrebbe affrontato la minaccia di Kaguya e la vendetta sul mondo ninja di Obito, ma l'idea di un Itachi non ligio al dovere ha sempre intrigato i fan.

Cosa ne pensate di questi "What If" su Naruto? In attesa di scoprire se avete altri suggerimenti per un sentiero alternativo della storia, vi ricordiamo che adesso è ufficiale: Naruto è l'anime più famoso di sempre.