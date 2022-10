Naruto: la storia di Sasuke, il nuovo manga sull'Uchiha è disponibile su MangaPlus

La storia di Naruto non finisce al manga di 72 volumi che Masashi Kishimoto ha disegnato tra il 1999 e il 2014 su Weekly Shonen Jump. No, questo mondo ninja continua ancora adesso con Boruto: Naruto Next Generations, ma ci sono anche tantissimi altri prodotti che ampliano a dismisura la storia e la lore, come le light novel.

Da tempo si parla di un adattamento manga di Naruto: La storia di Sasuke, una delle light novel ambientate dopo la conclusione della serie, ma prima dell'ultimo capitolo del manga. Stavolta sarà Sasuke Uchiha a dover salvare Naruto, afflitto da un grave problema che colpisce le forze portanti. L'Uchiha si avventura nella misteriosa e isolata terra di Redaku, dove dovrà trovare un modo per salvare il suo caro amico.

Adesso il manga è disponibile su Manga Plus. Il primo capitolo di Naruto - L'impresa eroica di Sasuke: i coniugi Uchiha e il firmamento stellato è stato pubblicato in inglese sulla piattaforma oggi 22 ottobre 2022, in contemporanea con l'uscita in Giappone su Shonen Jump+. La storia è, naturalmente, di Masashi Kishimoto e Jun Esaka, ma a disegnare il tutto ci ha pensato il mangaka Shingo Kimura.

Il primo capitolo è disponibile, mentre il secondo sarà pubblicato tra due settimane, sabato 5 novembre 2022 alle ore 16:00.