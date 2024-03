Naruto, storia e segreti dello sharingan: l'arte oculare più simbolica del manga

Non c'è arte oculare più iconica in Naruto dello sharingan. Gli occhi degli Uchiha hanno rappresentato la prima, nevralgica porta d'accesso al variegato mondo delle tecniche coniate da Masashi Kishimoto. E ad oggi rimane ancora l'abilità innata più simbolica e sfuggente, proprio perché ci permette di risalire alle radici storiche del manga.

Lo sharingan non è solo la prima arte oculare di cui il mangaka ci ha messo al corrente agli albori di Naruto, ma rappresenta il manifesto stesso dell'essere-ninja. Del resto l'abilità innata del clan Uchiha ha trovato una sua forma primordiale sia negli occhi di Kaguya che in quelli dell'Eremita delle Sei Vie, Hagoromo Otsutsuki, per poi assumere una configurazione più precisa con il suo erede diretto, Indra, da cui – non a caso – discende proprio l'utilizzatore principale dell'occhio di tutto il manga: vale a dire Sasuke.

Se la storia di questa arte oculare è già di per sé complessa e articolata, lo stesso lo si può affermare per quanto riguarda il campionario di abilità che sottende. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo il motivo per cui Kishimoto ha abbandonato in Naruto le abilità copiative dello sharingan, l'occhio degli Uchiha dispone di una vasta gamma di utilizzi, dalla natura decisamente onnivora e variegata. L'uso basico di questa kekkei genkai prevede la precognizione dei movimenti compiuti dagli avversari, una sorta di visione nell'immediato futuro, con cui gli utilizzatori dello sharingan arrivano ad anticipare le mosse dei nemici, di cui riescono poi anche a copiare la natura. Quest'ultima funzione, portata alla sua sublimazione metaforica da Kakashi – noto, appunto, come ninja-copia – agli inizi del manga ha rappresentato, agli occhi (privi di sharingan) di Kishimoto, l'appiglio da cui partire per delineare il potenziale – nonché la Storia – dell'abilità innata in assoluto più nevralgica in Naruto.

Non è un caso, infatti, che lo sharingan sia stato attivato da Sasuke nel corso della prima - e simbolica – missione del Team 7. Tra i motivi che ci hanno spinto a delineare lo scontro con Zabuza e Haku come una porta sui principi ideologici di Naruto, risiede proprio il grado di iniziazione metaforica che questa battaglia assume per tutti i ninja coinvolti, specialmente per i giovani – e ancora “virginali” - protagonisti. È nel momento stesso in cui il fratello di Itachi, mosso da un'emozione destabilizzante, attiva l'arte oculare del suo clan, che lo shinobi dà inizio al suo percorso di maturazione, entrando per la prima volta in contatto con quelle nefandezze in cui versa il mondo dei ninja, che lo spingono a bruciare in fretta le tappe della crescita, pur di evitare di soccombere ai richiami umbratili della realtà.

Ma la maturazione, per Sasuke così come per i suoi omologhi, coincide con l'attivazione dello spettro ipnotico della loro kekkei genkai, noto appunto come Magenkyou Sharingan. La cornice illusoria in cui si muove l'arte oculare appare come il manifesto del potere degli Uchiha, al punto che tutti i genjutsu più potenti visti in Naruto derivano proprio dal perfezionamento dello sharingan ipnotico.

Tecniche come l'Izanagi, l'Izanami, lo Tsukuyomi infinito o il Kotoamatsukami non solo consentono di invadere la mente dell'avversario e di rimodularla, con esiti e metodologie differenti, secondo la volontà del suo utilizzatore, ma attivano una sequela infinita di illusioni apparentemente incontrastabili, da portare alla veicolazione di una semplice, ma dura verità: cioè che in Naruto chi è in grado di esercitare il controllo sulla realtà riuscirà con tutta probabilità ad emergere come trionfatore dalla battaglia in cui è impegnato. Soprattutto se tale esercizio è detenuto da uno shinobi, che mixando il suo chakra con quello di Indra e Asura, può arrivare addirittura a mutare la propria arte oculare in un rinnegan.

