Naruto: una strepitosa opening fanmade omaggia la serie, ecco il video diventato virale

Nonostante il franchise di Naruto abbia continuato a crescere nel corso degli anni, grazie anche al sequel Boruto, la maggior parte della community affezionata all'opera di Masashi Kishimoto rimane profondamente legata al passato. Per questo alcuni fan hanno collaborato per realizzare un fantastico omaggio alla serie originale.

Il tributo in questione è lo splendido video che trovate in calce alla notizia, condiviso proprio da @studio_tonton, coloro che lo hanno prodotto. Si tratta di un'opening frenetica che si sposta continuamente tra i numerosi giovani genin, membri dei team del Villaggio della Foglia. Da TenTen a Choji, Ino, Shikamaru, passando per Rock Lee, Hinata, Kiba e Shino, e anche per i loro insegnanti, tutti vengono presentati rapidamente, mostrando anche alcune delle loro tecniche distintive. Un chiaro riferimento alla prima grande saga vista nella serie, riguardante l'esame per diventare chunin.

Il risultato ottenuto è complessivamente ottimo, con buone animazioni e particolare fedeltà nei confronti dei design originali. Voi cosa ne pensate di questo omaggio alla prima, indimenticabile, serie di Naruto? Come di consueto fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che il maestro Kishimoto ha di recente elogiato il lavoro di Horikoshi per My Hero Academia, e vi lasciamo ad un fantastico tatuaggio dedicato al micidiale Sigillo del Diavolo.