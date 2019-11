Naruto: uno strepitoso video a metà tra cosplay e fan art rivela la potenza di Itachi

I fan di Naruto sono aumentati tantissimo negli ultimi anni in tutto il globo e, mentre alcuni di questi sono cresciuti passando il tempo guardando gli episodi dell'anime, hanno sviluppato diverse abilità. Ciò ha portato quindi a creativi di ogni tipo che sfruttano le competenze ottenute per creare dei mini capolavori.

C'è chi si diletta in ottimi cosplay di Tsunade e chi invece decide di dare il proprio tributo a una delle figure più apprezzate di Naruto, ovvero quella di Itachi Uchiha. Il fratello maggiore di Sasuke ha permeato la saga per grossa parte, alimentando tanti segreti e teorie.

Il fan brknSergio, al secolo Sergio Garcia, ha interpretato il personaggio in un misto tra cosplay e animazione, in un risultato spettacolare. Il video che potete vedere in calce, caricato su Reddit dallo stesso artista, ci fa partire con una serie di acrobazie del cosplayer di Itachi Uchiha. Tuttavia, dopo un paio di balzi, il cosplayer si trasforma nella controparte animata e lancia una delle sue tecniche, lo Tsukuyomi.

Passando da uno scenario all'altro, il video si conclude con un nuovo passaggio di stile, stavolta da animazione a reale, concludendo la clip con il cosplayer @T_.Man che ha collaborato con l'animatore. Cosa ne pensate di questo risultato ottenuto? I fan di Naruto hanno recentemente anche ripensato ai momenti migliori tra Kakashi e Gai.