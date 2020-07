Naruto: una stupenda figure ci riporta alle origini della serie

La serie di Naruto ha segnato diverse generazioni di appassionati di anime e manga, riuscendo a coinvolgerli in un mondo incredibilmente dettagliato e ricco di personaggi caratterizzati molto bene, e per riportarci agli albori dell'opera di Kishimoto è stata annunciata una stupenda statua da collezione del protagonista.

Sin da quando era piccolo, fino a quando non ha raggiunto il grado Genin e ottenuto la fascia con il simbolo del Villaggio della Foglia, Naruto ha sempre indossato un paio di occhiali di protezione, con un acceso colore verde che contrastava non poco la sua tuta arancione e blu.

In tutto il merchandise pubblicato finora Naruto ha quasi sempre indossato il coprifronte che lo designa come ninja a tutti gli effetti, e quindi una delle più grandi produttrici di figure del mondo anime, la Banpresto, ha deciso di inserire nella sua linea Grandista la statua di Naruto con i suoi iconici occhialoni, di cui trovate un'immagine in calce alla notizia.

Per chi volesse aggiungere questo particolare pezzo alla propria collezione, va specificato che sarà disponibile unicamente acquistando il Banpresto Box Naruto, venduto al prezzo di 30 dollari, dove vi sarà una possibilità di trovarlo con una colorazione "metallica", e con due volti intercambiabili. Nel box saranno anche presenti tre portachiavi che ritraggono Naruto, Sasuke e Kakashi.

Ricordiamo che Kishimoto ha spiegato il percorso di Naruto, ideato ben prima di Shippuden, e che la OST Sadness and Sorrow ha ottenuto una splendida cover.