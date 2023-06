Naruto: tutti i Susanoo apparsi nella serie dal più debole al più forte

Ci sono tanti clan nel mondo di Naruto, ma nessuno è leggendario come il clan Uchiha. Antichissimo, e infatti risalente agli albori della storia ninja, è stato uno dei clan fondatori del Villaggio della Foglia grazie agli sforzi del suo capoclan Madara. La loro abilità sul campo di battaglia è invidiabile, anche grazie a tante tecniche innate.

La più potente è lo Sharingan, l'occhio caleidoscopico che permette non solo di prevedere brevemente il futuro, così da parare mosse e copiare attacchi, ma anche per l'attivazione di tecniche strabilianti. Ed è proprio quest'occhio che certifica i più forti membri del clan Uchiha in Naruto: quanto più lo Sharingan si sviluppa, più poteri ottiene, arrivando anche a poter competere con entità quasi divine. E una di queste tecniche viene ottenuta con il Mangekyo Sharingan: il Susanoo. Nella serie ci sono stati vari utilizzatori.

Vediamo quali sono i Susanoo più forti della serie, partendo dal settimo, il più debole. All'ultimo posto c'è il prodigio Shisui Uchiha, che ha risvegliato il Mangekyo Sharingan poco prima di essere ucciso. È quindi in grado di usare una versione del Susanoo, anche se quella ridotta. Più sopra c'è il Susanoo di Itachi Uchiha: quando era in vita, questo Susanoo possedeva armi da non sottovalutare. Però si tratta sempre di una versione incompleta. Quinta posizione per il Susanoo di Kakashi e Obito, creato soltanto brevemente in forma completa grazie al sacrificio dell'Uchiha. La sua potenza lo mette su un gradino superiore rispetto a quello di Shisui e Itachi anche se, probabilmente, in condizioni normali, sarebbe stato inferiore.

Quarta posizione per Madara Uchiha, il dio del campo di battaglia, capace di evocare il suo Susanoo e di renderlo un vero distruttore, come si è visto nel corso di tanti combattimenti. Il terzo posto va invece a Indra Otsutsuki, il fratello maggiore di Hagoromo e primo vero elemento del clan Uchiha: il suo Susanoo si è manifestato nonostante il Mangekyo Sharingan non fosse eterno, già questo fa capire la portata del ninja. Seconda posizione per Sasuke Uchiha, che ha creato il Susanoo più recente. Grazie anche al potere ottenuto dall'eremita delle sei vie, Sasuke è in grado di sfruttare tanti poteri diversi che lo rendono il più temibile nell'epoca attuale.

Infine, la prima posizione va al Susanoo di Hagoromo Otsutsuki: il primo essere vivente a nascere con il chakra ha poteri che vanno oltre ogni immaginazione. Una vera e propria divinità che ha mostrato le sue qualità in battaglia contro il Decacoda e contro la madre Kaguya, obbligando a mettere questo Susanoo al primo posto nel mondo di Naruto.