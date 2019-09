Naruto: svelata la cover di Kishimoto per la prossima light novel

È stata annunciata la cover firmata Masashi Kishimoto per un nuovo romanzo dedicato alle avventure di Naruto e dei suoi compagni. Scopriamo insieme i dettagli.

La storia di Naruto non è stata rappresentata unicamente tramita manga e anime, ha visto anche l’apparizione di personaggi e racconti inediti in una serie di light novel che hanno reso ancora più immenso l’universo creato da Kishimoto. Questo insieme di vicende vede l’ultimo Hokage, Naruto, combattere una malattia che potrebbe portarlo persino alla morte, rendendogli molto difficile il controllo del suo chakra. Intanto Sasuke e Sakura sono in una missione per aiutare il loro amico. Di recente l’autore del manga ha rivelato una nuova cover per il prossimo romanzo.

L’utente SpirallingSphe2 ha condiviso tramite un post su Twitter l’immagine della copertina, che mostra Naruto e Orochimaru, che sovrastano il villaggio di Konoha passato di fronte al monte dove sono scolpiti i volti di tutti gli Hokage. Potete vedere l’immagine in calce alla notizia.

Uno degli elementi più importanti di Naruto Retsuden è l’attenzione per le relazioni che nel manga non hanno visto un vero approfondimento, come il rapporto tra Sasuke e Sakura. Va però detto che la serie di Boruto: Naruto Next Generations ha comunque mostrato una buona rappresentazione dei personaggi divenuti grandi, rivelando, alcune volte, anche dettagli in più, assenti nella serie originale.

Considerando che gli eventi narrati nella serie di romanzi avvengono in uno specifico lasso temporale, non c’è, tuttavia, da aspettarsi nessun evento straordinario, come ad esempio la morte di qualche personaggio, piuttosto la lettura di queste opere offre la possibilità di scoprire aspetti nascosti e più intimi dei vari personaggi.