Naruto: svelata un'incredibile statua di Kakashi da oltre 1500 euro

Quello di Naruto è indubbiamente uno dei franchise più famosi e importanti tra tutti quelli che si siano mai visti all'interno della vasta industria d'anime e manga, un'epopea che grazie al lavoro di Masashi Kishimoto è riuscita a imporsi con forza nell'immaginario collettivo di milioni di persone in tutto il mondo.

La serie è ancora oggi sprizzante di vita, tra videogiochi, nuove produzioni animate e cartacee, pellicole, gadget e molto altro ancora, e il suo ricco pubblico non fa altro che ampliarsi sempre più. Con una fanbase di tale portata e sempre pronta a omaggiare il brand con lavori fanmade di grande qualità, non dovrebbe sorprendere che innumerevoli società continuino tutt'oggi a realizzare prodotti a tema capaci di stuzzicare l'interesse del pubblico.

Ebbene, questa volta sono stati i ragazzi di M3 Studio ad essersi guadagnati la luce dei riflettori, il tutto grazie alla presentazione di un'incredibile statua a tema Naruto e specificatamente dedicata a Kakashi Hatake. Come potete visionare nelle immagini a fondo news, il prodotto si caratterizza per una meticolosa attenzione ai dettagli e, sopratutto, per il suo essere a grandezza naturale. Secondo quanto annunciato, infatti, la statua è alta ben 200cm e, anche in ragion di ciò, viene venduta a un prezzo tutt'altro che accessibile, ovvero circa 1500 euro - spese di spedizione escluse -, un costo che probabilmente non frenerà i collezionisti più accaniti. Il prodotto sarà reso disponibile verso fine 2020 ma è stato reso noto che i preordini sono già aperti; se siete interessati, però, dovreste fare in fretta, visto che in totale vi saranno solo 80 pezzi disponibili.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste ultime settimane è stato annunciato un rallentamento dei lavori per Boruto Naruto Next Generations a causa del Coronavirus.