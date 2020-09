Naruto: svelato un magnifico mezzo busto dedicato a Namikaze Minato

Tra le innumerevoli opere della nostra amata industria che hanno saputo conquistare cuori e menti del grande pubblico, una tra le più importanti e famose è indubbiamente Naruto, epopea che nel corso di questi lunghi anni ha saputo stupire milioni di lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del mondo.

Come sicuramente molti sapranno, il franchise è tutt'altro che dimenticato e anzi, con il sopraggiungere della nuova serie Boruto Naruto Next Generations l'opera ha acquisito ancor più fama - seppur non siano mancate delle aspre critiche -, come dimostrato dagli innumerevoli cosplay e dalle fan art che continuano a invadere i social.

Visto il grande successo riscosso, sono svariate le compagnie lanciatesi nella realizzazione di gadget a tema, società tra le quali figurano anche i ragazzi di IF Studio, i quali sono recentemente finiti sotto i riflettori grazie a un magnifico mezzo busto a tema Naruto e dedicato a Namikaze Minato. Il lavoro, come visionabile dalle immagini poste a fondo news, si caratterizza per una grande attenzione ai dettagli, con Minato disponibile in due diverse versioni. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, il prodotto è già disponibile per i preorder al prezzo di 106 e 123 euro a seconda della versione scelta (seppur non siano qui calcolati i costi di spedizione), con l'uscita attualmente fissata per il primo trimestre del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che proprio in questi ultimi giorni i fan di Naruto hanno festeggiato il ventunesimo compleanno della serie.