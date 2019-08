Naruto: svelato uno degli obiettivi di Sasuke e Sakura

Sasuke è stato un personaggio abbastanza sfuggente e introverso per tutta la saga di Naruto. È passato dall'essere un ninja di Konoha e compagno nel trio a un fuggitivo e allievo di Orochimaru, per finire per tornare all'ovile dopo lo scontro con Naruto, ma non abbiamo visto tutto di lui. Infatti, Sasuke Retsuden ci ha riservato alcune sorprese.

Molti di questi suoi atteggiamenti hanno coinvolto anche Sakura Haruno, ora sua compagna. La nuova light novel del mondo di Naruto, Sasuke Retsuden, ci ha mostrato come i due hanno iniziato a frequentarsi e il momento in cui Sasuke ha chiesto la mano di Sakura. Tuttavia, la ragazza, dopo aver ricevuto l'anello, ha detto che un ninja medico non può indossare gioielli mentre lavora.

Nonostante ciò, Sakura sta aspettando il giorno in cui diventerà nonna per poter indossare nuovamente l'anello che Sasuke le ha regalato. "Un giorno, quando diventerà nonna, avrò tanto tempo libero perché sarò sicuramente in pensione, no? Quindi proverò ad indossarlo allora". La ragazza aggiunge poi "Quando Sasuke diventerà nonno, se ne ricorderà, giusto?"

È chiaro che Sakura ha quindi come nuovo obiettivo di avere qualche nipote, anche se la figlia che abbiamo conosciuto in Boruto: Naruto Next Generations non è detto che renderà lei e Sasuke dei nonni. Chissà se il nuovo sogno di Sakura si realizzerà, un giorno.