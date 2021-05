Naruto: il Team 7 rende omaggio ai Tre Ninja Leggendari in questa splendida fanart

Se Naruto, Sasuke e Sakura sono diventati i ninja più potenti della loro generazione il merito è da ricondursi per gran parte ai loro rispettivi insegnanti, i Tre Ninja Leggendari. Ma come apparirebbe il trio del Team 7 se assumesse le sembianze dei Sannin?

Nel corso dell'opera di Masashi Kishimoto, abbiamo visto susseguirsi varie generazioni di potentissimi ninja. Da Jiraiya, Tsunade e Orochimaru, a Naruto, Sasuke e Sakura, per poi passare a Boruto, Sarada e Mitsuki, i tre protagonisti del sequel Boruto: Naruto Next Generations.

L'artista Reddit Gone Ghosted-YT ha provato a reimmaginare i tre membri del Team 7, nei loro primi giorni da Genin, combinati ai loro rispettivi maestri. Sasuke presenta un colore della pelle decisamente più pallido e, esattamente come Orochimaru, i suoi occhi hanno le sembianze di quelli di un serpente. Inoltre, i suoi abiti sono di colore nero, al posto del classico blu.

Sakura, invece, non indossa il suo abito rosa, ma un abito bianco e verde, come quello della sua maestra Tsunade. Naruto, infine, ha i capelli bianchi di Jiraiya e i suoi tatuaggi sul viso. La sua iconica giacchetta arancione e blu è ora di colore rosso-verde, esattamente come la veste dell'Eremita dei Rospi. Cosa ne pensate di questa fanart? Preferite i colori originali oppure questa nuova palette cromatica?

A breve, torneranno i nuovi episodi di Naruto Shippuden con il doppiaggio italiano. Nel frattempo, Itachi sfida Kabuto in questa figure di Naruto Shippuden.