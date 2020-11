Naruto: la Tecnica dell'Erotismo è più potente che mai in questo cosplay

A suon di Rasengan e Tecnica della Moltiplicazione Superiore del Corpo, Naruto ha difeso il Villaggio della Foglia dagli avversari più temibili. Ma la tecnica più potente utilizzata dal protagonista dell'opera di Masashi Kishimoto è un'altra, il Sexy no Jutsu.

La Tecnica dell'Erotismo, o Sexy no Jutsu, è una variante estrema della Tecnica della Trasformazione del corpo con la quale ci si trasforma in una donna svestita per attirare l'attenzione dell'avversario. Questo particolare jutsu è stato inventato da Naruto quando era ancora un bambino ed è stato tramandato a Konohamaru prima e a Boruto poi.

Questa tecnica è una delle più spassose dell'universo di Naruto, ma da quando il protagonista dell'opera di Masashi Kishimoto è diventato il Settimo Hokage di Konoha è stata quasi abbandonata. Nonostante Boruto abbia ereditato questo jutsu da suo padre, i fan di Naruto preferiscono ancora la versione originale.

La cosplayer Jannet in Cosplay, sul proprio profilo Instagram, ha sfoggiato questa tecnica. A differenza della versione creata da Naruto, però, in questo caso la ragazza è coperta dalla felpa arancione dell'Hokage; siete forse delusi?