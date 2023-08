Naruto: la tecnica del richiamo evoca questo cosplay di Tsunade e Jiraiya

Il mondo di Naruto è ricco di ninja, la maggior parte dei quali di poco conto e di basso livello, che si fermano ai gradi minori come genin e, al limite, chunin. Ci sono però dei ninja il cui valore viene riconosciuto da tutti, magari perché nati in famiglie importanti o perché si distinguono particolarmente sui campi di battaglia.

Nella serie anime e manga di Naruto, Masashi Kishimoto ha inserito un trio davvero particolare che si è distinto proprio combattendo in guerra contro Hanzo delle Salamandre. Jiraiya e Tsunade sono due personaggi iconici e importanti, allievi del Terzo Hokage, Hiruzen Sarutobi, e condividono una storia intrecciata di amicizia e avventure, avendo fatto parte del cosiddetto gruppo dei sannin insieme a Orochimaru, nome dato proprio per il valore che i tre hanno mostrato in battaglia.

Jiraiya, noto anche come l'eremita pervertito, è un leggendario ninja versato in tante arti, in particolar modo quelle che vedono l'evocazione delle rane, con cui ha stretto un contratto. Ha preso il giovane Naruto come suo allievo, insegnandogli preziose lezioni di vita e di combattimento. Tsunade, d'altra parte, è una ninja medica eccezionale e l'ultima sopravvissuta diretta del potente clan Senju. Dopo anni di dolore a causa della perdita di persone care, è diventata il Quinto Hokage, guidando il Villaggio della Foglia con determinazione.

Insieme, sono protagonisti del lavoro svolto da Wegenaer, che ha creato questo cosplay di Tsunade e Jiraiya. Un video nel quale è stata accompagnata da Ganchancos e i due utilizzano i simboli della Tecnica del Richiamo per trasformarsi, creando una bella transizione che evoca i due ninja di Naruto.

